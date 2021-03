LIVE. Tomorrowland werkt aan uitstel naar eind augustus, begin september - Kust in overleg met horeca voor nieuw voorstel aan Overlegcomité

Gaybashing: wie, wat, waarom en hoe het aan te pakken?

16:50 Alles wijst erop dat de man die zaterdag dood werd aangetroffen in een park in Beveren het slachtoffer werd van gaybashing. De 41-jarige man zou in de val zijn gelokt via een datingapp voor homo’s. Dit is het eerste dodelijke geval van gaybashing in Vlaanderen. Experts geven antwoord op vragen als: wat is gaybashing, wie zijn de daders, wat drijft hen en wat kunnen we eraan verhelpen?