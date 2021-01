LIVE. Tiental speurhonden zal vanaf februari corona opsporen - “Er ligt geen enkele dode stock vaccins meer in de diepvriezers”

Vierde persoon overleden na krachtige gasexplo­sie in Madrid

11:33 De dodentol van de enorme explosie die gisteren een gebouw in het centrum van Madrid verwoestte, is opgelopen tot vier. Afgelopen nacht overleed ook een zwaargewonde priester, zo melden de religieuze autoriteiten. De oorzaak van de krachtige ontploffing was een gaslek.