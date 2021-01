LIVE. Tienduizenden Belgen die terugkeren uit rode zone laten zich niet testen - Duitsland dreigt met juridische stappen na vertragingen in levering vaccins

Strenge lockdown in West-Australië na eerste coronage­val in maanden

9:16 In de grootste deelstaat van Australië is voor het eerst in ongeveer 10 maanden vastgesteld dat iemand lokaal besmet is geraakt met het coronavirus. Het gaat om een beveiliger die werkt bij een hotel waar mensen in quarantaine zitten, berichten Australische media. De miljoenenstad Perth en andere gebieden in Western Australia gaan nu in lockdown.