LIVE. "Te vroeg om te zeggen dat Britse variant dodelijker is” - Antwerpse politie legt te grote bijeenkomst in synagoge stil

OVERZICHT. Aantal nieuwe opnames in ziekenhui­zen neemt voor tweede dag op rij toe, reproduc­tie­ge­tal opnieuw gestegen tot 1,06

12:25 Voor de tweede dag op rij neemt het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen verder toe. Tussen 16 en 22 januari werden gemiddeld 127,4 nieuwe patiënten opgenomen. In vergelijking met de week daarvoor is dat een toename met 5 procent. In de ziekenhuizen liggen nu 1.923 mensen, wat wel nog een daling is, met 1 procent. Op intensive care liggen 338 mensen. Dat blijkt zaterdag uit de recentste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.