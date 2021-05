LIVE. Taskforce onderzoekt vaccinatie jeugd vanaf vakantie - Nieuwe versoepelingen in Frankrijk vanaf vandaag

Huizenop­rui­mer over zijn opmerke­lijk­ste vondst: “In de tuin vonden we een baby. Hij werd mijn broer”

5:00 Ronny B. (62) was een tiener toen hij met zijn vader een woning aan het leeghalen was. "Plots hoorden we buiten een geluid. In de tuin vonden we een kinderwagen met een huilende baby erin." Het kind werd in het kroostrijke gezin van Ronny's ouders opgenomen. Als een eigen zoon. Vanavond in ‘De vuilste jobs van Vlaanderen' doet Ronny zijn relaas.