LIVE. Taskforce houdt voorlopig vast aan eerste prik voor iedereen in september - Elke week speekseltesten in onderwijs?

OVERZICHT. Iets minder patiënten in ziekenhui­zen, kaap van 21.000 corona-overlij­dens bereikt

12:50 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft stijgen. Qua aantal nieuwe ziekenhuisopnames is er een lichte daling van 6 procent in vergelijking met de vorige periode. Ook het totale aantal Covid-19-patiënten is zeer lichtjes afgenomen. Er zijn nu 1.810 mensen (-1 procent) gehospitaliseerd, 316 patiënten (-2 procent) hebben intensieve zorgen nodig. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.