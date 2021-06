LIVE. Taskforce gaat uit van slechts 450.000 J&J-doses tegen eind juni - Merkel: “G7 wil 2,3 miljard vaccins voor ontwikkelingslanden”

Drie doden nadat vliegtuig­je met bestemming België crasht in buurt van Rijsel

12 juni Drie mensen zijn zaterdag omgekomen nadat een toeristisch vliegtuig neerstortte in Wambrechies, in de buurt van Rijsel in Frankrijk. Vermoedelijk ligt een motorstoring aan de oorzaak van het ongeval, meldt het parket van Rijsel.