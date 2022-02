LIVE. Studie: speciale omikronbooster wellicht overbodig - 900.000 coronadoden in VS

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is met een vijfde gedaald in de afgelopen week en het aantal ziekenhuisopnames lijkt een plateau te hebben bereikt. Dat bleek donderdag uit voorlopige cijfers van Sciensano. Maandag voorspelde biostatisticus Geert Molenberghs nog dat de piek van de vijfde golf in zicht is. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.