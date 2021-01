LIVE. Strengere reismaatregelen op komst? Kernkabinet zit vandaag samen - Eerste zorgprofessionals worden gevaccineerd

Weinig animo voor gevreesde protesten in Amerikaan­se hoofdste­den

8:06 De protesten die zondag in verschillende steden in de Verenigde Staten waren aangekondigd zijn voor zover bekend kleinschalig en zonder grote problemen verlopen. De politiemacht die in de steden uit voorzorg was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers dat tegen de verkiezingsuitslag kwam protesteren.