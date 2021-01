LIVE. Steven Van Gucht: “We kunnen die Britse variant wél de baas” - Marc Noppen (UZ Brussel): “Stijging naar derde golf is ingezet”

Woon. Aantal zorgwonin­gen in de tuin stijgt snel. Dit betaal je voor een tijdelijke (binnenkort vergun­nings­vrije) unit

11:59 Sinds corona zien steeds minder mensen met zorgbehoeften het zitten om naar een rusthuis te trekken en willen ze zo lang mogelijk in hun thuisomgeving blijven wonen. Dat wordt later dit jaar een stuk eenvoudiger, want Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werkt aan de afschaffing van de vergunningsplicht voor tijdelijke zorgwoningen in de tuin. Ook het aanbod groeit, met zopas nog de lancering van een heuse designzorgwoning van de hand van Axel Enthoven. Wij klopten bij drie firma’s aan om het aanbod én prijskaartje te kennen.