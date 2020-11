LIVE. Steven Van Gucht: “Piek van tweede golf mogelijk achter de rug” - Weer recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland en de VS

IN KAART. Thriller in VS: op deze vijf staten komt het nu nog aan

10:35 Kan het nog spannender? In Georgia heeft Joe Biden de leiding overgenomen van Donald Trump nadat hij gisteren nog met 18.000 stemmen achterstond. Allicht zullen de staat en zijn 16 kiesmannen dus alsnog naar Biden gaan, en ook in Pennsylvania nadert hij met rasse schreden. In het Kiescollege leidt de Democraat voorlopig de dans met 253 kiesmannen, tegenover 214 voor Trump. Wie springt als eerste over de magische grens van 270? We zetten alle scenario's en de huidige stand van zaken op een rijtje.