LIVE. Steven Van Gucht: “Opvallende toename aantal besmettingen bij jonge kinderen”

Gedaan met 'pedagogi­sche tik’ ? Sp.a dient wetsvoor­stel in tegen geweld van ouders op kinderen

9:39 De sp.a dient een wetsvoorstel in om de ‘pedagogische tik’ te verbieden. Dat schrijft De Morgen. Een tik op de wang of een pak voor de broek is al in 59 landen verboden, maar niet in België.