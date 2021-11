LIVE. Steeds meer ouders twijfelen nu ook aan vaccin tegen mazelen - Coronacijfers in ons land blijven de hoogte inschieten

Vrees voor Brits alcolholte­kort tijdens de feestdagen

De Britse branchevereniging voor drankverkopers is bezorgd over tekorten aan alcohol in winkels tijdens de feestdagen door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs om die te bevoorraden. De overheid moet volgens de belangenvereniging meer doen om de tekorten aan truckers in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan.

24 november