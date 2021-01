LIVE. Steeds luidere roep bij wetenschappers om grenzen te sluiten voor toerisme - Ook Brussel verlengt coronamaatregelen tot 1 maart

Het DEBAT. Moeten we de strenge maatrege­len nog twee maanden volhouden?

11:36 Alle maatregelen worden verlengd tot 1 maart. Dat blijkt uit een ministerieel besluit dat gisteren in het Staatsblad gepubliceerd werd. Al kan het Overlegcomité nog altijd vroeger versoepelen. Viroloog Marc Van Ranst zegt dat we pas over twee maanden kunnen hopen op minder strenge maatregelen. Wat denk jij? Moeten we de strenge maatregelen nog twee maanden volhouden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.