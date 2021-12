LIVE. Sportartsen vragen om competitiesport voor minderjarigen stop te zetten - Pelleriaux (GO!): “Kinderen in basisschool zijn te klein om afstandsonderwijs te volgen"

Vandaag komt het Overlegcomité om 9 uur samen. De vergadering komt na een oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die vooral zijn pijlen richt op maatregelen rond binnenactiviteiten. Intussen maakt de wereld zich zorgen om de omikronvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika en ook al vier keer in ons land werd aangetroffen. Deze nieuwe variant is mogelijk besmettelijker dan de deltavariant. Bijna heel Europa kleurt bovendien rood of donkerrood op de coronakaart. De laatste ontwikkelingen lees je hier in ons liveblog.