LIVE. Sophie Wilmès test positief - Half miljard euro steun voor cafés en restaurants - Strengere maatregelen in Italië

Jacinda Ardern herverko­zen als premier met histori­sche absolute meerder­heid

17 oktober Jacinda Ardern is opnieuw verkozen als premier van Nieuw-Zeeland. Haar Labour-partij haalde bij de parlementsverkiezingen zelfs een absolute meerderheid in het parlement, met ongeveer 50 procent van de stemmen. Het is de eerste keer sinds invoering van het huidige kiessysteem in 1996 dat een partij een absolute meerderheid binnenhaalt.