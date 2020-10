LIVE. Sophie Wilmès test positief - Half miljard euro steun beloofd aan cafés en restaurants

RECONSTRUC­TIE. Al bewoog Jambon “hemel en aarde”, De Croo wilde korte pijn

10:37 De horeca sluiten of niet: dat was de moeilijkste knoop die het Overlegcomité gisteren moest doorhakken. Er is lang gediscussieerd om alleen de cafés te sluiten en de restaurants open te houden. "Hemel en aarde" zeggen ze bij Vlaams minister-president Jambon bewogen te hebben, maar premier De Croo wilde de korte pijn.