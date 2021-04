LIVE. Songfestival toch met publiek als nieuw proefevenement

Celebrities Idris Elba neemt het op voor Meghan Markle: “Je kan iemand niet zomaar het zwijgen opleggen”

11:45 Dat er heel wat mensen zijn die een mening hebben over het Oprah-interview van Meghan Markle (39) en prins Harry (36) is al een hele tijd duidelijk. Ondertussen kunnen we nog een naam aan dat lijstje toevoegen, want nu heeft ook de Britse acteur Idris Elba (48) zijn zegje gedaan over de befaamde babbel.