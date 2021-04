LIVE. Somers: “Zomerscholen blijven behouden, ook na corona” - Risicopatiënten kunnen vanaf 8 april controleren of ze gevaccineerd worden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maken meer geld vrij voor de zomerscholen. “Die worden een blijver, ook na de coronacrisis”, zegt Somers. Risicopatiënten kunnen vanaf donderdag controleren of ze op de lijst voor vervroegde vaccinatie zijn opgenomen. “De leeftijd van de typische coronapatiënt ligt momenteel 11 jaar lager dan in december. Toen was de gemiddelde leeftijd nog 77 jaar, nu is dat 66 jaar”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht tijdens een persconferentie. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.