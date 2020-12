LIVE. Solden beginnen op 4 januari - Maatregelen in onderwijs blijven zeker gelden tot aan kerstvakantie - “Als alles goed gaat, kunnen we in januari starten met vaccinaties”

Jongeren getuigen over hun mentale gezondheid. Annelies (19): “Ik zocht online naar verhalen als bewijs dat ik niet de enige was”

17:26 Vlaanderen kleurt stilaan weer gloeiend rood. Vrijdag is het opnieuw Rode Neuzen Dag, de goededoelenactie van VTM, QMusic, Belfius en deze krant. De vijfde editie al en meer dan ooit nodig. De mentale gezondheid van onze jongeren werd zelden zo hard op de proef gesteld als nu. Drie van hen getuigen, elk over het woelige water waar ze door zwemmen. Vandaag: Annelies Praet (19). Op haar 15de voelde Annelies zich plots slecht, zonder aanleiding. “Zeggen dat ik griep had, was zoveel makkelijker dan toegeven dat ik moedeloos in de zetel lag.”