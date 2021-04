LIVE. Scholen opnieuw open en niet-essentiële reizen mogen weer - Brits onderzoek stelt ex-patiënten opnieuw bloot aan coronavirus

Antwerpen Politie legt bijeen­komst van honderdtal jongeren op Schelde­kaai­en stil: één arrestatie en vijf muziek­boxen in beslag genomen

18 april De politie van Antwerpen heeft zaterdagavond een feestje met ruim honderd jongeren moeten stilleggen op de Scheldekaaien. Het was er al heel de dag druk, maar iets na 19 uur liep het volgens de politie toch iets uit de hand. Eén persoon is bestuurlijk aangehouden en vijf muziekinstallaties zijn in beslag genomen. Later op de avond werd er nog een persoon aangehouden en werden nog eens muziekinstallaties in beslag genomen.