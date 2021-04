LIVE. Sabam: cultuursector lijdt opnieuw miljoenenverlies - Gemeenten denken aan kleine vaccinatiecentra op wijkniveau

Belgian Youth against Racism hekelt politiege­weld in België na uitspraak in proces George Floyd

21 april Belgian Youth Against Racism (BYAR) vindt het meer dan terecht dat Derek Chauvin veroordeeld werd voor de moord op George Floyd. Toch onderstreept de organisatie dat er ook in België sprake is van politiegeweld. "Men focust op George Floyd en drama's uit Amerika, maar de tientallen drama's in eigen land doet men in alle stilte van de hand", schrijft BYAR vandaag in een persbericht.