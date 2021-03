LIVE. Rutte: “Geen versoepelingen in Nederland” - Jambon: “Ik begrijp de virologen, maar er is ook draagvlak nodig”

TV Meat Loaf maakt reality­show gebaseerd op grote hit

16:19 Meat Loaf (73) stort zich op het tv-wereldje. De zanger heeft een overeenkomst gesloten met productiebedrijf Nobody’s Hero om een nieuwe realityreeks te ontwikkelen. Die is gebaseerd op één van zijn grootste hits, ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ uit 1993. Dat schrijft Deadline.