LIVE. “Russische gevechtsvliegtuigen vanuit de Krim op weg naar Kiev en Charkov” - Von der Leyen spreekt zich uit voor toetreding van Oekraïne tot de EU

• België stuurt ook extra wapens naar Oekraïne. Op ‘VTM Nieuws’ had premier De Croo het zondag over in totaal 5.000 automatische geweren - in plaats van de eerder aangekondigde 2.000 - en 200 antitankwapens.

• Oekraïne heeft intussen ingestemd met vredesonderhandelingen met Rusland. Een Russische en een Oekraïense delegatie zullen elkaar ontmoeten aan de grens tussen Oekraïne en Wit-Rusland. De Oekraïense president Volodimir Zelenski is sceptisch. “Ik geloof niet echt in een uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen”, zei hij in een boodschap.

• Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn gevechten aan de gang. De Russische troepen hebben na “een wrede nacht” hun aanval op hoofdstad Kiev versterkt door zondag een grote colonne aan militaire voertuigen vanuit het zuiden in de richting van Kiev te sturen. Tot hiertoe vielen de Russen Kiev voornamelijk aan vanuit het noordoosten of noordwesten. Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, is dan weer opnieuw volledig onder controle van Oekraïense troepen nadat de Russen er eerder zondagochtend waren binnengevallen.

