LIVE. "Russisch Spoetnik-vaccin kan ook aan België geleverd worden” - Waarom mag de kapper wel open, en pedicure niet? Jambon: "Dat krijg ik moeilijk uitgelegd”

TV Actrice Katrin Lohmann zorgt in ‘Het Leven.doc’ voor de ernstige noot: “In het echte leven ben ik net heel open en tolerant”

10:00 “Ik heb nog nooit zo’n depressieve sfeer onder de gevangenen gezien als nu. Da’s echt een gevaar voor onze maatschappij.” ‘Callboys’-actrice Katrin Lohmann (40) is bezorgd over de weerslag van corona die ze als psychotherapeute in de gevangenis opmerkt. Gelukkig vindt ze verstrooiing in haar andere job als rechterhand van Thomas Huyghe (29) in ‘Het Leven.doc’. Al draaide dat -programma anders uit dan zij had verwacht...