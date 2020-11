LIVE. Rusland ziet mutaties van het coronavirus opduiken in Siberië - "Digitale zorg is een blijver”

Federale regering wil “burger betrekken” bij staatsher­vor­ming

14:53 De ministers voor Institutionele Hervormingen David Clarinval (MR) en Annelies Verlinden (CD&V) gaan met het oog op de geplande staatshervorming in 2024 een "dialoogplatform over de toekomst van het Belgische federalisme" in de steigers zetten. Dat staat te lezen in hun beleidsnota.