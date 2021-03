LIVE. Rusland heeft akkoorden voor productie Sputnik V in enkele Europese landen - Reumamedicatie toch niet werkzaam tegen Covid-19

Spanje wil als eerste land ter wereld vierdagen­werk­week testen op grotere schaal

11:41 Het voorstel van de kleine linkse partij Más País zou resulteren in de grootste test van de vierdagenwerkweek ter wereld, zegt voorzitter Iñigo Errejón. “We openen het debat over onze tijdsbesteding. De tijd is rijp voor het idee.” Volgens de partij zullen zo'n 200 bedrijven kunnen deelnemen aan het proefproject dat gedurende drie jaar zal lopen.