LIVE. Ruim 900 coronadoden in 24 uur in Duitsland - Oudste Belg (111) verslaat corona

Virologen maken zich steeds meer ongerust over de opmars van de besmettelijkere varianten van het coronavirus en vrezen dat de derde golf voor de deur staat. Onderwijsexpert Dirk Van Damme wil daarom dat de scholen sluiten om een verdere verspreiding bij kleuters en kinderen te stoppen. Intussen blijft het aantal besmettingen en hospitalisaties in de algemene bevolking verder stijgen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.