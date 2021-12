LIVE. Ruim 800 patiënten op intensieve zorg - 110.000 Belgen reserveren snellere boosterprik via QVax

ASSISEN. Christel Troffaes schuldig aan doodslag op echtgenoot

Christel Troffaes, de 60-jarige vrouw die beschuldigd werd van moord op haar 61-jarige echtgenoot Dirk Zegers in 2019 in hun bed and breakfast in Zottegem, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen beslist.

