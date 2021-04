LIVE. Ruim 3 miljoen coronadoden sinds uitbraak pandemie - Van Ranst: “Boostervaccins tegen varianten zullen waarschijnlijk nodig zijn”

LEZERS­BRIEF. “Ook mijn broer met Down werd toegeta­keld. Maar in plaats van gerechtig­heid kregen we nog mokerslag op ons hoofd”

17 april Niemand blijft onbewogen bij de aanval op Kevin Janssen (29), een jongeman met een beperking die dinsdag zonder enige aanleiding in mekaar werd geslagen. Maar bij deze lezeres werd een oude wonde opengereten. Haar broer, die het syndroom van Down heeft, is net hetzelfde overkomen toen hij zijn dagelijkse wandeling maakte. “Hij deed een beetje raar toen hij thuiskwam maar was vooral stil. Tot het douchemoment die avond. Bleek dat mijn broer zwaar geschopt en toegetakeld was... De daders waren al gekend bij de politie voor het teisteren van de buurt”. Lees hierna haar integrale lezersbrief.