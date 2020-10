LIVE. Ruim 2.250 coronapatiënten in het ziekenhuis - Sophie Wilmès test positief - Half miljard euro steun voor cafés en restaurants

Herinner je de naam van een liedje niet meer? Dan weet Google raad

17 oktober Zit je al de hele dag met een liedje in je hoofd zonder dat je de artiest of de titel kan benoemen? Er is haast niets zo vervelend als dat. Gelukkig heeft Google daar nu een oplossing voor: open de app, neurie de tonen van je oorworm luidop, et voilà, Google vertelt je alles wat je moet weten.