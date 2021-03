LIVE. Risicopatiënten vanaf 2 april gevaccineerd - Kleuterleiders en agenten op tweede reservelijst vaccinatiecentra

Joris (59), die geen nieuwe longen kreeg, is overleden

12:35 Joris Deconinck (59) uit Anzegem is overleden. Zijn dochters en echtgenote deden vorige week nog een emotionele oproep in onze krant om een ziekenhuis te vinden die hun papa en echtgenoot kon helpen. Joris’ longen waren door corona verzwakt, maar wegens zijn leeftijd kwam hij niet in aanmerking voor een longtransplantatie.