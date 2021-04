LIVE. Risico op bloedklonter bij AstraZeneca “heel klein” - Van Gucht: “Gemiddeld profiel van de coronapatiënt is elf jaar jonger”

“De leeftijd van de typische coronapatiënt ligt 11 jaar lager. In december was de gemiddelde leeftijd nog 77 jaar, nu is dat 66 jaar”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. Het crisiscentum noemde verder het ‘festival’ in het Terkamerenbos in Brussel “een kaakslag voor het medisch personeel”. Volgens de Britse regulator is het risico op een bloedklonter bij het AstraZeneca-vaccin “heel klein”. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.