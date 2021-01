LIVE. Rijscholen gaan weer open, nog geen perspectief voor kappers - “Als alles lukt komt rijk van de vrijheid na de zomer weer in zicht”

Intersoc annuleert alle skivakan­ties tot paasvakan­tie

11:21 Intersoc, de vakantiedienst van ziekenfonds CM, annuleert door corona alle skivakanties voor de paasvakantie. Geen skivakanties naar Zwitserland dus in de krokusvakantie. Of er in de paasperiode wordt geskied, beslist Intersoc ten laatste begin maart. Dat meldt de vakantiedienst vrijdag in een persbericht.