LIVE. Reynders: “Reiscertificaat zal klaar zijn tegen juli” - Erika Vlieghe: "Nieuwe sluiting kappers en contactberoepen stond in ons plan B”

Verzorger ernstig verwond door reuzenpan­da in Pairi Daiza

20 maart Een verzorger van dierenpark Pairi Daiza is zaterdagnamiddag ernstig verwond door een reuzenpanda. Dat meldt het dierenpark in een persbericht. Het arbeidsongeval gebeurde in een gebouw dat voorbehouden is aan panda Tian Bao.