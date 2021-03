LIVE. Reynders: “Digitale groene pas zal niet discrimineren” - Terrassenactie in Nederland beëindigd na waarschuwingen

Gaming KVM Esports gaat als laatste door naar de play-offs: bekijk hier de hoogtepun­ten van week 8 van de Belgian League

14:32 KV Mechelen Esports wint de reguliere split en gaat nu op zoek naar winst in de play-off. ION SQUAD is terug bij af en moet de code van KVM Esports kraken, willen ze volgende week de eerste match van de play-off winnen. We zagen ook dat Team 7AM hun eerste overwinning pakt na acht speelweken en Sector One terug in vorm lijkt te zijn.