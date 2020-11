LIVE. Reproductiegetal voor het eerst sinds 31 augustus onder de 0,8 - Voortaan kan iedereen zijn coronatest koppelen aan corona-app

Projectcon­sul­tant Robin (29) verdubbelt loon dankzij Qmusic: “Handig om extra centen te hebben want ga in januari alleen wonen”

12:49 Robin uit Glabbeek slaagde erin zijn maandloon via Qmusic te verdubbelen. Bij ons wilde hij een woordje kwijt over zijn werk en loon. Als projectconsultant verdient hij nu 1.730 euro, een bedrag waar hij tevreden over is.