LIVE. Regering verstrengt maatregelen - Spanje meldt hoogste aantal doden sinds april

06 oktober 2020

Tussen 26 september en 2 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.309 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, een stijging met 48 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Daarnaast werden er in die periode gemiddeld elke dag 81 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat blijkt deze ochtend uit de cijfers van Sciensano. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.