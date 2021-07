LIVE. Reddingsboot van brandweer kantelt in Pepinster - Avondklok in Verviers na plunderingen - Noodweer zorgt ook voor uitstel voor Tax-on-web

De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op zes. In Pepinster kantelde een bootje van de Gentse brandweer tijdens een reddingsactie. Vijf brandweerlui konden zichzelf in veiligheid brengen, maar volgens de burgemeester zijn drie burgers nog vermist. Ook een 15-jarig meisje dat meegesleurd werd door de Ourthe is nog steeds vermist. In Luik begint de Maas buiten de oevers te treden. Omwonenden krijgen de raad om hogere oorden op te zoeken. In Verviers voerde het stadsbestuur een avondklok in nadat winkels geplunderd werden. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.