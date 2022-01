LIVE. Recordaantal positieve testen begin deze week: “Meer dan 25.000 per dag”

Noodtoe­stand in heel Kazachstan uitgeroe­pen

Ten gevolge van de onlusten in Kazachstan is, na delen en plaatsen in het land zoals de stad Almaty en de hoofdstad Noer-Soeltan, nu over het hele grondgebied de noodtoestand uitgeroepen, zo hebben Russische media gemeld op gezag van een communiqué dat op de Kazachse televisie is getoond.

