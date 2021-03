LIVE. Recordaantal nieuwe overlijdens in Brazilië - Trump beveelt vaccins aan in VS

TV Alexander De Croo vertelt openhartig over zijn tijd als partijvoor­zit­ter in ‘Later Als Ik Groot Ben’: “Ik zat in zo’n slangen­kuil, daar had ik niet het juiste karakter voor”

16 maart Premier Alexander De Croo (45) keerde vanavond terug naar z’n kindertijd in ‘Later Als Ik Groot Ben’. Hij vertelt de kijkers alvast wat meer over wat voor een student hij precies was en daarnaast durft hij ook al eens naar de toekomst te kijken. Al heeft hij nog geen flauw idee wat de komende jaren voor hem in petto hebben. “Geen idee”, biecht onze minister eerlijk op.