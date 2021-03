LIVE. Rechtbank beveelt dat Belgische staat “alle coronamaatregelen” moet opheffen binnen 30 dagen - Taskforce Vaccinatie komt vervroegd samen over AstraZeneca-vaccin

Om grote drukte te voorkomen, doet de NMBS opnieuw een oproep om niet naar de kust te sporen tijdens het stralende lenteweer. Ziekenhuizen stellen ondertussen alles in het werk om tegen volgende week dinsdag op te schalen naar fase 2A. Dat betekent onder meer dat 60 procent van de bedden op intensieve zorg wordt voorbehouden voor coronapatiënten. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.