LIVE. Raad Van State: “Verplichte vaccinatie van zorgpersoneel is wettelijk en proportioneel” - Elke dag 30 nieuwe rusthuizen met uitbraken

Bitcoin­trans­ac­tie stoot evenveel CO2 uit als huishouden in drie weken

Een transactie in bitcoin veroorzaakt evenveel CO2-uitstoot als een gemiddeld Nederlands huishouden in ongeveer drie weken. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) uitgerekend in een nieuwe studie om de klimaatimpact van de financiële sector beter in kaart te brengen.

8:22