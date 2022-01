LIVE. Quarantaineregels in basisscholen worden versoepeld - GEMS wil kleine verstrengingen op Overlegcomité van morgen

VK wil druk op daders van geweld tegen vrouwen opvoeren

Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld zullen meer tijd krijgen om aangifte te doen in Engeland en Wales. Dat heeft de Britse minister van Justitie Dominic Raab woensdag aangekondigd in een poging om "het vertrouwen van vrouwen in het rechtssysteem te herstellen". De slachtoffers zullen tot twee jaar nadat de aanranding of het geweld heeft plaatsgevonden aangifte kunnen doen, in plaats van zes maanden.

