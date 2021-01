LIVE. Psychologen vragen alternatieve bubbels voor jongeren - Engelse kerken worden ingezet als vaccinatiecentra

Komt vaccinatie van ziekenhuis­per­so­neel in gedrang? “We moeten impact van verlaagde levercij­fers nog bekijken”

13:24 Nu Pfizer heeft bekendgemaakt dat het volgende week 40 procent minder vaccins kan leveren, bestaat de kans dat vaccinaties in de ziekenhuizen - die normaal volgende week zouden starten - vertraging zullen oplopen. “We bekijken nog wat de impact zal zijn van de verlaagde levercijfers voor de vaccinaties in de ziekenhuizen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De verdere vaccinaties in de woonzorgcentra zouden niet in het gedrang komen.