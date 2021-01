LIVE. Psychologen vragen alternatieve bubbels voor jongeren - Biden zet rampenbestrijding in tegen coronavirus

Muziek Pommelien Thijs tweede Belgische vrouw met nummer 1-hit in Nederland

15 januari ‘t is gebeurd: ‘Nu wij niet meer praten', het duet tussen Nederlander Jaap Reesema (36) en de Vlaamse Pommelien Thijs (19), heeft de eerste plaats behaald in de Nederlandse Top 40. Pommelien is nog maar de tweede Belgische zangeres die daarin slaagt.