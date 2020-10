LIVE. Professor Dirk Devroey: "Meer dan 3.100 positieve testen gisteren. Waar wachten we nog op voor maatregelen?”

Aantal patiënten op intensieve met helft toegenomen in week tijd -

03 oktober 2020

Er is een nieuw dagrecord gevestigd op het vlak van coronabesmettingen in ons land. Dinsdag werden maar liefst 2.778 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd en dat waren er nooit eerder zo veel. Het aantal bedden dat op intensieve zorgen ingenomen wordt door coronapatiënten is op een week tijd met de helft toegenomen. In India heeft het aantal overlijdens de kaap van de 100.000 overschreden. Lees in deze liveblog het laatste nieuws over het coronavirus.