LIVE. Professor Dirk Devroey: “Meer dan 3.100 positieve testen gemeld gisteren. Waar wachten we nog op voor maatregelen?”

Volgens VUB-professor Dirk Devroey werden er gisteren zelfs maar liefst 3.175 positieve testen gemeld. Ook het aantal bedden dat op intensieve zorg wordt ingenomen door coronapatiënten blijft in stijgende lijn. Devroey waarschuwt dat de “reguliere zorg in het gedrag komt”. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Er is een nieuw dagrecord gevestigd op het vlak van coronabesmettingen in ons land. Dinsdag staat er een recordpiek van 2.778 nieuwe besmettingen in de tabellen. Nog nooit waren het er zo veel.