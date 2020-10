LIVE. Professor Annemans maakt geen deel meer uit van Celeval - Kaap van 1.000 bedden op intensieve zorg overschreden

Man valt door zinkgat aan bushalte New York en belandt in rattenput

17:20 In de Bronx in New York heeft een voetganger een bijzonder traumatische gebeurtenis meegemaakt. De man zakte plots door een verdwijngat aan een bushalte en belandde meters lager tussen de ratten. De dieren waren zo talrijk dat hij te bang was om om hulp te roepen, omdat hij vreesde dat de ratten in zijn mond zouden kruipen. Dat vertelde de broer van het slachtoffer aan de lokale nieuwszender CBS New York.