LIVE PREMIER LEAGUE: op aangeven van Hazard laat Morata de 0-1 liggen

De tiende speeldag in de Premier League telt enkele leuke affiches op het menu. Te beginnen al om 13u30, als Manchester United en Tottenham het op Old Trafford tegen elkaar opnemen in een duel om de tweede plaats. Romelu Lukaku gaat de strijd aan met collega-Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, een clash om naar uit te kijken. Om 16u is het de beurt aan Kevin De Bruyne, die met City afreist naar het West Bromwich van Nacer Chadli. Benieuwd of er een nieuwe aflevering volgt in de 'Grote KDB-show'. Om 18u30 moet Chelsea tenslotte aan de bak in Bournemouth. Volg alle hoogtepunten van het zaterdagvoetbal in de Premier League, met ook aandacht voor ondermeer Liverpool - Huddersfield en Watford - Stoke City, LIVE bij HLN.be vanaf 13u!